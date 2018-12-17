Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Şam'a düzenlediği kısa bir ziyarette Suriye rejimi lideri Beşşar Esad'la görüştüğü bildirildi. Sudan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Şam'a yaptığı ziyaret sırasında Beşir'in Esad'la görüşmesinde "Suriye sorunlarla karşı karşıya olan ülkedir, güçsüzleştirilmesi Arapların davalarının güçsüzleştirilmesi demektir." ifadelerini kullandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Beşir ve Esad'ın birçok Arap ülkesinin yaşadığı şartlar ve krizlerin, ülkelerin egemenliğine saygı ve içişlerine müdahale etmeme üzerine yeni yaklaşımlar geliştirmeyi gerekli kıldığını vurguladıkları ifade edildi. Sudan'ın Suriye'nin yasal yönetimiyle istikrarı, güvenliği, toprak bütünlüğüne özen gösterdiği, meşru hükümeti ile ülke halkının tüm unsurlarıyla barışçıl diyaloğa önem verdiği kaydedildi. Açıklamada, Beşir'in "Suriye'nin Arap dünyasındaki yerini alana ve eski gücünü kazanana dek Sudan'ın elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söylediği" belirtildi.

Şam ziyaretinde Beşir'e Sudan Cumhurbaşkanlığı Bakanı Fadl Abdullah Fadl ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Üsame Faysal eşlik etti. Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in dün Şam'a ani bir ziyaret düzenlediği duyurulmuştu.