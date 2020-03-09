Sudan başbakanına suikast girişimi!

Reuters'ın Sudan devlet televizyonundan aktardığı habere göre, Sudan Başbakanı Hamduk'a yönelik başkent Hartum'da bir suikast girişiminde bulunuldu.

İçerisinde bulunduğu konvoya bombalı saldırıda bulunulan Hamduk'un suikast girişiminden yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...