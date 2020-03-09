Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu - HARTUM



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Olay yerinden detaylar- Zarar görmüş araçlardan detaylar- Araçların bölgeden çekilmesi

Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtulduSudan Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyunun başkent Hartum'da Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirildi.Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtulurken, konvoydaki bazı araçlarda hasar meydana geldi.