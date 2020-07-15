Sudan'a sağlık malzemeleri hibesini içeren milletler arası anlaşma Resmi Gazete'de

AA

Türkiye, 17 Haziran'da imzalanan milletlerarası anlaşma ile bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak Sudan'a ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarında kullanılacak sağlık malzemelerini hibe edecek.

Anlaşmaya göre hibe edilecek sağlık malzemeleri şöyle:

"50 adet ventilatör, 100 bin adet cerrahi maske, 50 bin adet N95 maske, 50 bin adet tulum."