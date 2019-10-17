Suçlular Takımı filmi oyuncuları kimler? Suçlular Takımı filminin konusu ne? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Show TV izleyicilerini yabancı filmler ile buluşturmaya devam ediyor. Peki, Suçlular Takımı filmi nasıl? İşte Suçlular Takımı filmi hakkında yorumlar...

SUÇLULAR TAKIMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Merkez Bankası her gün 120 milyon dolar nakit parayı dolaşımdan alıp imha etmektedir. Şehrin en başarılı silahlı soygun çetesi de Los Angeles'ın ünlü bankasının günlük olarak imha ettiği bu paraları almak için imkansız bir soygun planına girişir. Ancak farklı yeteneklerle donanmış olan bu elit ekibin işi planladıklarından daha zor olacaktır. Çünkü, daha önce yaptıkları soygunlar yüzünden hala onları arayan ‘Nitelikli Suçlar Birimi’ polisleri, bu soyguncu çeteyi ortadan kaldırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazırdırlar.

Kimsenin henüz yakalayamadığı bir çete ve ellerinden şimdiye kadar kimsenin kaçamadığı bir polis birimi karşı karşıyadır ve iki taraf da birbirleriyle ölesiye rekabet ederler.

SUÇLULAR TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Christian Gudegast’ın yaptığı, Gerard Butler, Pablo Schreiber, O’shea Jackson JR. , 50 Cent gibi usta oyuncuların yer aldığı 2018 yapımı “Suçlular Takımı”, Perşembe akşamı TV’de ilk kez Show TV’de!