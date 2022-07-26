Suçlamalardan aklandı göreve döndü

Hakim Adalet Tanrıöver ile savcı Mehmet Tanrıöver çiftinin hayatı 6 yıl önce kabusa döndü. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası birden fazla suçlamayla karşılaşan savcı ve hakim çift hakkında soruşturma başlatıldı.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, savcı eşi tutuklanan hakim bir hafta sonra doğum yaptı. Çift hakkında dava açıldı.
2014 yılı seçimlerinde HSYK üyesi ByLock kullanıcısı Teoman Gökçe’nin yemeğine katıldığı iddia edilen savcı Mehmet Tanrıöver'in FETÖ irtibatlı kişilerle düzenlenen organizasyonlara katıldığı, örgütün gazetelerini okuduğu ve internet sitelerini takip ettiği iddia edildi. Darbe teşebbüsüyle ilgili de paylaşımları olduğu öne sürülen savcının üniversite hazırlık döneminde FETÖ'yle irtibatlı dershaneye gittiği ileri sürüldü.
TÜM İDDİALARDAN AKLANDILAR
Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, çift hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. İstinaf mahkemesinin de kararı onamasının ardından çift, göreve dönmek için Danıştay'a başvurdu.
Danıştay’ın yaptığı inceleme sonucunda, “Suçlamaların söylem ve duyumda kaldığı, örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin herhangi bir somut veri içermediği, örgütün yönlendirmesiyle katalog evlilik yaptığına ilişkin dava dosyasında somut bir tespit, tanık beyanı ya da başkaca bir bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşıldı" denildi. Bu arada savcının üniversite yıllarında davacının gittiği dershanenin örgütün dershanesi ile irtibatının bulunmadığı ortaya çıktı. Tüm suçlamalardan beraat eden savcı ve hakim 6 yıl sonra göreve döndü.
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