Suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - MUĞLA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Suç örgütü operasyonu- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Muğla'da suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bodrum Grup Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları öne sürülen bir grubu takibe aldı.Toplanan delillerin ardından harekete geçen polis, Gümbet Mahallesi'ndeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.