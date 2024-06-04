Suç makinesi künde tekniğiyle yakalandı!
Bitlis'te hakkında uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık suçlarından toplam 20 yıl hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan 33 yaşındaki Nesih B., polis memurunun künde tekniğiyle etkisiz hale getirilip yakalandı. Eski güreş sporcusu olan polis memurunun film sahnelerini aratmayan o anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi
Bitlis merkezde güpegündüz film sahnelerini aratmayan bir yakalama sahnesi kaydedildi.
Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık suçlarından toplam 20 yıl hapis cezası olan şüpheli Nesih B. polis tarafından uzun süredir aranıyordu.
AİLESİYLE ALIŞVERİŞE ÇIKAN MEMURUN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Önceki gün öğle saatlerinde ailesiyle alışveriş yapan bir polis memuru, erkek kuaföründen çıkan bir kişiyi fark etti. Yüzü yabancı gelmeyen kişinin kim olabileceğini düşünen polis memuru, arananlar listesinde bulunanların fotoğraflarına baktı. Kuaförden çıkan kişinin, listede olduğunu fark etti. Kısa inceleme sonucunda bu kişinin uzun süredir polisin peşinde olduğu azılı suç makinası Nesih B. olduğunu anladı.
POLİS MEMURUNDAN KÜNDE TEKNİĞİ
Polis memuru, ailesini alışveriş yaptığı markette bırakarak kuaförden çıkarken etrafına şüpheli gözlerle bakan kişinin peşine düştü. Polis memuru dikkat çekmemek için yürüyerek şüphelinin peşine takıldı. Tüm bu anlar güvenlik kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Daha sonra hızlanan polis memuru yakın mesafeye geldiğin de koşarak şüpheliyi güreşçi sporcuların kullandığı künde tekniğiyle yere düşürerek yakaladı.
FİLM SAHNESİ GİBİ OLDU
Film sahnesini aratmayan o yakalanma anları, vatandaşların ilgisini çekti. Bir vatandaşa zarar verildiğini düşünen vatandaşların yaklaşımı üzerine polis memuru “Ben polisim bu aranan suçlu” dedi. Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan şüpheli Nesih B., polisin künde hamlesiyle yakalandı. Suç makinesini yakalayan polis memurunun gençlik yıllarında güreş sporcusu olduğu ortaya çıktı.
KÜNDE TEKNİĞİ NEDİR
Künde, güreşte, hasmı altına alıp bir elini önden, ötekini arkadan geçirerek kilitleme biçimindeki oyun tekniği anlamına geliyor.