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        Haberler Gündem Güncel İstanbul’daki suç makinesi kadın hırsızlar yakalandı! - Güncel haberler

        İstanbul'da suç makinesi kadın hırsızlar yakalandı!

        İstanbul'da evlere girerek hırsızlık yapan 2'si çocuk 5 kişilik kadın çetesi yakalandı. Suçüstü kovalamaca sonucu yakalanan kadın hırsızların 17 ayrı hırsızlık olayında arandıkları belirlendi. Ortaya çıkan suç kayıtları ise şaşırttı.

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 13.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:52
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        Suç makinesi kadın hırsızlar yakalandı!
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        Başakşehir’de 5 gün önce meydana gelen olayda C.Y.’nin evinde hırsızlık olayı meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayın ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

        KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

        Kısa sürede şüphelilerin yaya kaçtığı tespit edildi. Peşlerine düşen polis kovalamaca sonucu Şeyma U (21), Ayşe Ç. (25), Ebru U. (23), S.T.(13) ve Y.Ç. (17) adlı şüphelileri yakaladı.

        17 AYRI SUÇTAN ARANIYORLARDI

        Üstlerinde, farklı markalarda çalıntı saat ve ürünler bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Çocuk yaşta bulunan Y.Ç. Çocuk Şubeye teslim edildi. Asayiş şube Müdürlüğü’nde sürdürülen soruşturmada, şüpheli kadınların 17 ayrı hırsızlık olayında arandıkları ortaya çıktı.

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        SUÇ KAYITLARI ŞAŞIRTTI

        Ortaya çıkan suç kayıtları ise şaşırttı. Şeyma U.’nun 82, Ebru U.’nun 74, Ayşe Ç.’nin 23, 17 yaşındaki Y.Ç.’nin 17 ve 13 yaşındaki S.T.’nin 1 suç kaydı olmak üzere toplam 197 suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık olaylarında dikkat çekmemek için iyi giyinerek aile görünümü veren 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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