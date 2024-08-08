Suç makinesi hükümlü ormanda yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, 6 ayrı suçtan hakkında 17 yıl, 19 ay, 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ormanlık alanda saklandığı barınakta yakalandı.
Giriş: 08.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:31
Edirne'de jandarma ekiplerinin aranan suçluların yakalanmasına yönelik operasyonunda, 6 ayrı suçtan hakkında 17 yıl, 19 ay, 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ormanlık alanda saklandığı barınakta yakalandı.
JASAT dedektiflerince gözaltına alınan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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