AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı.

Otomobil satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 azalışla 12 bin 11 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 artış gösterdi.

TOPLAM PAZARDA FIAT İLK SIRADA

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 812 adetle ilk sırayı aldı.

Fiat'ı 6 bin 155 satışla Renault ve 4 bin 767 satışla Ford takip etti.

Hyundai 4 bin 310 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 817 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA RENAULT, HYUNDAI VE FIAT ÖNE ÇIKTI

Bu yılın şubat ayında, binek otomobil özelinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 5 bin 396 ile Renault oldu. Bunu 4 bin 182 ile Hyundai ve 3 bin 610 satışla Fiat izledi.

Toyota, 3 bin 274 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Dacia 2 bin 897 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

ŞUBATTA LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞI

Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Söz konusu ayda, 2 Bentley, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 3 Ferrari, 8 Maserati ve 61 Porsche satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 4 bin 79 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 202 satışla Fiat ve 868 satışla Peugeot izledi.

Renault 759 satışla dördüncü ve Volkswagen 555 satışla beşinci oldu.

Bu yılın şubat ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ŞUBAT-2022 MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 4 4 0 0 4 4 ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2 AUDI 1,126 1,126 0 0 1,126 1,126 BENTLEY 2 2 0 0 2 2 BMW 1,449 1,449 0 0 1,449 1,449 CITROEN 1,382 1,382 475 475 0 1,857 1,857 CUPRA 44 44 0 0 44 44 DACIA 2,897 2,897 0 0 0 2,897 2,897 DFSK 11 11 0 0 11 11 DS 64 64 0 0 64 64 FERRARI 3 3 0 0 3 3 FIAT 3,592 18 3,610 3,148 54 3,202 6,740 72 6,812 FORD 5 683 688 4,015 64 4,079 4,020 747 4,767 HONDA 0 1,805 1,805 0 0 1,805 1,805 HYUNDAI 2,762 1,420 4,182 128 128 2,762 1,548 4,310 ISUZU 0 28 26 54 28 26 54 IVECO 0 222 222 0 222 222 JAGUAR 2 2 0 0 2 2 JEEP 164 164 0 0 164 164 KARSAN 0 26 26 26 0 26 KIA 853 853 88 88 0 941 941 LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 LAND ROVER 59 59 0 0 59 59 LEXUS 5 5 0 0 5 5 MASERATI 8 8 0 0 8 8 MAZDA 9 9 0 0 9 9 MERCEDES-BENZ 624 624 312 312 0 936 936 MG 40 40 0 0 40 40 MINI 50 50 0 0 50 50 MITSUBISHI 13 13 88 88 0 101 101 NISSAN 311 311 65 65 0 376 376 OPEL 2,252 2,252 539 539 0 2,791 2,791 PEUGEOT 2,277 2,277 868 868 0 3,145 3,145 PORSCHE 61 61 0 0 61 61 RENAULT 4,126 1,270 5,396 759 759 4,126 2,029 6,155 SEAT 483 483 0 0 483 483 SKODA 1,683 1,683 0 0 1,683 1,683 SMART 0 0 0 0 0 SSANGYONG 76 76 8 8 0 84 84 SUBARU 33 33 0 0 33 33 SUZUKI 68 68 0 0 68 68 TOYOTA 3,192 82 3,274 543 543 3,192 625 3,817 VOLKSWAGEN 2,131 2,131 555 555 0 2,686 2,686 VOLVO 500 500 0 0 500 500 TOPLAM: 13,677 23,964 37,641 7,217 4,794 12,011 20,894 28,758 49,652