Evde bakım maaşı her ay hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Bu kapsamda şubat ayı evde bakım maaşının hesaplara yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Evde bakım aylığı, SMS ile sorgulama işlemi yapılabiliyor. Peki, "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, evde bakım maaşı ne kadar oldu?" İşte Şubat evde bakım maaşının hesaba yatacağı tarih...