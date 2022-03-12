Şubat ayının futbolcusu Arda Güler

Fenerbahçe taraftarları mücadele ettiği maçlarda göz dolduran Arda Güler’i, Fenerbahçe taraftar sitesi 12 Numara’nın düzenlediği ayın futbolcusu anketinde şubat ayının oyuncusu seçti.

Yaklaşık 30 bin taraftarın katıldığı etkinlikte, Arda Güler’in oyların %42’sini alması dikkat çekti.

Ayın futbolcusu ödülünü antrenman öncesinde alan Arda Güler, “Bana bu ödülü layık gören taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onların güvenine layık olmaya çalışacağım” diyerek mutluluğunu ifade etti.