Her yıl olduğu gibi bu yıl magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri de ünlüler dünyasından gelen düğün görüntüleri oluyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça büyük ilgi gören ünlü evlilikleri gündemden düşmüyor. Şubat ayı başladığından beri sık sık araştırılan Şubat ayında evlenen ünlüler sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Şubat evlenen ünlü isimler...