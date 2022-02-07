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Şubat ayında evlenen ünlüler kim? İşte Şubat ayında evlenen ünlü isimler...

Şubat ayında evlenen ünlüler kim?

Sosyal medyada en çok takip edilen paylaşımların başında düğün paylaşımları geliyor. 2022 yılı başladığından beri sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok merak edilen konulardan biri de Şubat ayında dünya evine giren ünlü isimler oldu. Şubat ayında evlenen ünlüler kim?

07.02.2022 - 01:52 | Güncelleme: MAGAZİN

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    Her yıl olduğu gibi bu yıl magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri de ünlüler dünyasından gelen düğün görüntüleri oluyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça büyük ilgi gören ünlü evlilikleri gündemden düşmüyor. Şubat ayı başladığından beri sık sık araştırılan Şubat ayında evlenen ünlüler sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Şubat evlenen ünlü isimler... 

  • ŞUBAT AYINDA EVLENEN ÜNLÜLER...

    Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ

    Neredeyse iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Fransa'nın başkenti Paris’teki Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle Şubat ayında evlendi.

  • Burcu Kara-Fırat Parlak

    Oyuncu Burcu Kara ve yönetmen sevgilisi Fırat Parlak, bir yıllık beraberliklerinin ardından Şubat ayında dünya evine girdi. 

  • Helin Avşar-Serhan Bora 

    Helin Avşar ve Serhan Bora da Şubat ayında evlenen ünlülerden.

  • İsmail Hacıoğlu-Duygu Kaya 

    Oyuncu İsmail Hacıoğlu da sevgilisi Duygu Kaya ile bir Şubat ayında dünya evine girdi. 

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