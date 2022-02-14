Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi ve yeni ekonomi paketinin etkisiyle Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı araştırılmaya başladı. Bilindiği gibi Merkez Bankası faiz kararı her ay düzenlenen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklanıyor. Merkez Bankası Ocak ayı politika faizini 20 Ocak'ta açıklamış ve ve sabit tutmuştu. İşte yeni ekonomi paketi ve KDV indirimi gelişmelerinin ardından ilgiyle takip edilen Merkez Bankası faiz kararı tarihi