Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.665,68 %0,23
        DOLAR 30,5268 %0,12
        EURO 32,9360 %-0,13
        ALTIN 1.992,48 %-0,19
        FAİZ 43,13 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,17 %-0,30
        BITCOIN 42.691,00 %-0,16
        GBP/TRY 38,5332 %-0,20
        EUR/USD 1,0781 %-0,11
        BRENT 77,76 %0,56
        ÇEYREK ALTIN 3.257,70 %-0,19
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞI ORANI | TÜİK TEFE-TÜFE ile 2024 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu ve ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Şubat ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'te! 2024 Şubat kira artış oranı yüzde kaç?

        Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Geçtiğimiz yıl kira artışında fahiş fiyatı uygulamasını engellemek  amacıyla getirilen sınırlamada süre uzatılmıştı. Şubat ayı kira artış oranı için dükkan ve ev sahiplerinin TÜİK'e çevrildi. İşte 2024 TÜİK TEFE-TÜFE ile Şubat ayı kira artış oranı hesaplama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 08:05 Güncelleme: 05.02.2024 - 08:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamları ile birlikte, Şubat ayı kira artış oranında etkili olan yılın ilk TEFE-TÜFE rakamları da belli olacak. Dükkan ve ev sahiplerinin gözü "TÜİK TEFE-TÜFE ile 2024 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu ve ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte kira artış oranı hesaplamasına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          KONUT KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILMIŞTI

          TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

        • 3

          KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI DEVAM EDİYOR MU?

          Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.

        • 4

          ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamlarını 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Kira artış oranını da enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak fakat kira artış sınırlaması 2024 Temmuz ayına kadar devam edecek.

        • 5

          2024 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

          KONUT ÖRNEK HESAP

          Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

          Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024

          Girdiğiniz Artış Oranı: %25

          Kira Artış Tutarı: 1.250 TL

          Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250 TL

        • 6

          ARALIK AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ TAVANI 53,40 OLMUŞTU!

          Kasım ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Aralık ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,40 gerçekleşti.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Bölge bölge hava durumu! 6 bölgede yağış var!
        Bölge bölge hava durumu! 6 bölgede yağış var!
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Asker eğlencesi dönüşünde kaza yaptılar: 2 ölü, 1 yaralı
        Asker eğlencesi dönüşünde kaza yaptılar: 2 ölü, 1 yaralı
        Bakan Fidan'dan ABD İran çatışması yorumu
        Bakan Fidan'dan ABD İran çatışması yorumu
        "Soytarılık!"
        "Soytarılık!"
        NATO: Rusya askeri bir tehdit değil
        NATO: Rusya askeri bir tehdit değil
        "Semih'i elimizde tutamayız"
        "Semih'i elimizde tutamayız"
        Semih fırtınası!
        Semih fırtınası!
        Sanal oyunda Çin'i 'hayali düşman' ilan ettiler
        Sanal oyunda Çin'i 'hayali düşman' ilan ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Kasımpaşa doludizgin!
        Kasımpaşa doludizgin!
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Habertürk Anasayfa