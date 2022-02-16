OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık yüzde 48,69, aylık yüzde 11,10 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.