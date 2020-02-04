KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,71 artış gösterdi. Kira artış oranı Şubat ayında %14,52 oldu.