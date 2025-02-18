Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı!
Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına az bir süre kala, milyonlarca kişinin gözü TÜİK'ten gelecek duyuruya çevrildi. Enflasyon oranları; emekli ve memur maaşlarından kira artışlarına kadar birçok ekonomik kararı doğrudan etkiliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre şekillenen enflasyon beklentileri ise şimdiden kamuoyunda gündeme gelmiş durumda. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK'in duyuracağı rakamlar, şubat ayına dair ekonomik beklentilere nasıl yön verecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı 2025 Şubat ayı enflasyon verileri, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Maaş zamlarından sosyal yardım ödemelerine, kira artış oranlarından piyasa beklentilerine kadar pek çok alanda belirleyici olan enflasyon oranları, ekonomik gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’yle belirlenen enflasyon beklentileri de kamuoyunun dikkatini çekerken, Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. İşte, 2025 Şubat ayı enflasyon oranına dair son gelişmeler…
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ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
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ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi.
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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,80 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,52’sinin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 48,39’unun beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 19,35’inin beklentilerinin yüzde 27,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,02 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 36,87 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 24,28 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
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Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 33,93‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,57‘sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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