Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı 2025 Şubat ayı enflasyon verileri, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Maaş zamlarından sosyal yardım ödemelerine, kira artış oranlarından piyasa beklentilerine kadar pek çok alanda belirleyici olan enflasyon oranları, ekonomik gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’yle belirlenen enflasyon beklentileri de kamuoyunun dikkatini çekerken, Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. İşte, 2025 Şubat ayı enflasyon oranına dair son gelişmeler…