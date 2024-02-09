Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bu hafta var mı?
Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Normal şartlar altında 2 hafta 1 yapılan Kabine Toplantısı zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle yapılamıyor. Bilindiği gibi son olarak kabine 16 Ocak tarihinde bir araya gelmişti. Kabinenin gündem maddeleri arasında öğretmen atamaları ile Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemine ilişkin konuların değerlendirilmesi bekleniyor. İşte 2024 Şubat Bakanlar Kurulu kabine kararlarının açıklanacağı tarih...
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Şubat ayının gelişiyle birlikte Kabine Toplantısı tarihi gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının gündem maddeleri ve Kabine Toplantısı'nın gerçekleceği tarih birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Şubat 2024 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.
Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Kabinenin 12 Şubat tarihinde toplanması bekleniyor.
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KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.
Öte yandan Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.
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ÖĞRETMEN ATAMALARININ GÜNDEMDE OLMASI BEKLENİYOR!
Öğretmen adaylarının beklediği atamalara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;
"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.
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Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."