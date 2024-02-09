Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şubat 2024 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

        Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Normal şartlar altında 2 hafta 1 yapılan Kabine Toplantısı zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle yapılamıyor. Bilindiği gibi son olarak kabine 16 Ocak tarihinde bir araya gelmişti. Kabinenin gündem maddeleri arasında öğretmen atamaları ile Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemine ilişkin konuların değerlendirilmesi bekleniyor. İşte 2024 Şubat Bakanlar Kurulu kabine kararlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 23:57 Güncelleme: 10.02.2024 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şubat ayının gelişiyle birlikte Kabine Toplantısı tarihi gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının gündem maddeleri ve Kabine Toplantısı'nın gerçekleceği tarih birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Şubat 2024 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

          Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Kabinenin 12 Şubat tarihinde toplanması bekleniyor.

        • 3

          KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

          Öte yandan Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

        • 4

          ÖĞRETMEN ATAMALARININ GÜNDEMDE OLMASI BEKLENİYOR!

          Öğretmen adaylarının beklediği atamalara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

          "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

        • 5

          Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye 'İsrail' davasında mahkemede beyanda bulunacak
        Türkiye 'İsrail' davasında mahkemede beyanda bulunacak
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında tutuklu sanık: Suçumun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum
        96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında tutuklu sanık: Suçumun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş Al-Musrati'yi resmen açıkladı
        Beşiktaş Al-Musrati'yi resmen açıkladı
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi!
        Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi!
        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı
        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa