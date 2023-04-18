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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Şubat ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Şubat 2023 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 111,4 oranında artarak 1190 puana yükseldi.

Şubat 2023 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 55,18 olurken, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro Şubat ayında Türkiye genelinde 4.538 TL iken İstanbul’da 5.735 TL, Anadolu’da 3.740 TL olarak gerçekleşti.

Endekste kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Şubat ayı ile karşılaştırıldığında en büyük artış yüzde 137,1 ile hipermarket kategorisinde görüldü. Ayakkabı kategorisinde yüzde 129,1, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 117,6, teknoloji kategorisinde yüzde 114,5, diğer kategorisinde yüzde 110,4 ve giyim kategorisinde yüzde 105,6’lık bir artış yaşandığı görüldü.

Kategori bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Ocak 2023 dönemi ile karşılaştırıldığında teknoloji kategorisinde yüzde 10,2 ve hipermarket kategorisinde yüzde 2,5’lik bir artış yaşandığı görüldü.

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