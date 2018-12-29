"İYİ Kİ 40 SENE BEKLEMİŞİM"



Sungur, eşi ve oğluyla birlikte çekilmiş karesini sosyal medya hesabından, "Dile kolay. Biz bugün 16 yılı, oğlumuz da 13 yılı devirdi bizimle beraber. Evlenmek için 40 sene beklemiştim. 'Bekleyen derviş, muradına erermiş' derler. İyi ki beklemişim. Dünyanın en mutlu dervişiyim an itibariyle. Eşim ve oğlum, sizi çok seviyorum. Nice 16'lara..." notu ile paylaştı. Sungur'un paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.