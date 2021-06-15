Hertha Berlin Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Transferin maliyetine ilişkin bilgi verilmezken, Alman basını Hertha Berlin'in yaklaşık 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı.

Suat Serdar, Bundesliga'da geçen sezonu son sırada bitirerek küme düşen Schalke 04'te 26 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.