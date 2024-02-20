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        Haberler Gündem Politika Suat Pamukçu, YRP'den istifa etti

        Suat Pamukçu, YRP'den istifa etti

        İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, 'inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterilmesi' sebebiyle partisinden istifa ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:33 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:33
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        Suat Pamukçu, YRP'den istifa etti
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        İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Yeniden Refah Partisinden istifa etti.

        Pamukçu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlığına gönderdiği istifa dilekçesinde, şunları kaydetti:

        "Kurucusu olduğum partimizin, son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklıselimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek, beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım."

        Fotoğraf: AA

        Pamukçu, bağımsız milletvekili olarak kalacağını açıkladı.

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        Yeniden Refah Partisinin Meclis'teki sandalye sayısı Pamukçu'nun istifasıyla 4'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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