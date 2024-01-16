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        Haberler Gündem Politika Suat Kılıç: Konya Büyükşehir Belediyesini talep etmedik

        Suat Kılıç: Konya Büyükşehir Belediyesini talep etmedik

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "AK Partiden Konya Büyükşehir Belediyesini talep etmedik. Bizden duymadıklarınıza lütfen inanmayın. AK Partiyle Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri nasıl gidiyor? diye sordunuz. Gitmiyor. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki görüşmeler kesildi." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 18:46 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:46
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        "Konya Büyükşehir Belediyesini talep etmedik"
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı." dedi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askere Allahtan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

        TERÖRLE MÜCADELE

        Parti olarak terörle mücadelede devletin ve kahraman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirten Kılıç, bölgede yaşanan bütün gelişmelerden Türkiye'nin muhatabı ülkelerin haberdar olduğunu düşündüklerini söyledi.

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        Güvenlik noktalarına ve askerlere yönelik saldırıların önlenmesi konusunda bölgede kendisini Türkiye Cumhuriyetine dost olarak gören bütün ülkeleri ve bu ülkelere ait askeri varlıkları bir kez daha işbirliği içinde olmaya davet eden Kılıç, "Bölgede bulunan ABD unsurları bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti her şeyden evvel bir NATO ülkesidir. Türkiyenin temelde güvenliğini sağlamaya çalıştığı yer ülkemizin meşru sınırlarıdır. Kendi coğrafyamızda, kendi haritamız için ülkemize dışarıdan yönelebilecek terörist saldırıları önleme konusundaki azim ve kararlılığımız, karşımızda düşmanca tavır takınan kim olursa olsun hiçbir şekilde gündemden kalkmayacaktır." diye konuştu.

        Türkiye'de çalışanlar arasında olduğu gibi emekliler arasında da çalışma ve yaşama barışını ihlal eden maaş dengesizlikleri oluştuğunu ileri süren Kılıç, hükümetten bugünkü Kabine Toplantısında alınacak kararlar doğrultusunda, seyyanen ya da oransal artışlar yoluyla maaş artış oranlarındaki adaletsizliğin düzenlenmesini beklediklerini ifade etti.

        "AK PARTİ'DEN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ TALEP ETMEDİK"

        Bir gazetecinin, "AK Parti ile yerel seçim ittifakı görüşmeleri nasıl ilerliyor?" sorusuna Kılıç, şu yanıtı verdi:

        "AK Partiden Konya Büyükşehir Belediyesini istediğimiz yönünde çıkan haberleri ben de okuduğumda Şerif Beye mesaj atıyorum, yine bir yerleri istemişiz diye espri anlamında bunu değerlendiriyoruz. AK Partiden Konya Büyükşehir Belediyesini talep etmedik. Bizden duymadıklarınıza lütfen inanmayın. AK Partiyle Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri nasıl gidiyor? diye sordunuz. Gitmiyor. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı. Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde talep gelirse elbette ki bu talebe olumlu bakacağımızı daha önce ifade ettik. Siyaset yönetme sanatıdır, siyaset devlet yönetmektir, siyaset müzakereye açık olmaktır, siyaset işbirliğine kapıları açık tutmaktır."

        Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisinin bütün büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının 10 Şubatta Ankarada açıklanacağını söyledi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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