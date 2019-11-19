19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çelen, 2016 yılında Tokyo'da gerçekleştirilen genel kurulda, yönetimin bir alt kurulu olan konsey üyeliğine seçildiğini hatırlattı.
Uluslararası Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu'nun 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ardından Antalya'da düzenleneceğini belirten Çelen, "Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Dünya cimnastiğinin 2'si kadın 7 kişiden oluşacak yeni yönetimi belirlenecek." dedi.
"Türkiye cimnastikte çok hızlı yol alıyor." diyen Çelen, "Dünya başkanının desteği üzerine Uluslararası Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine adayım. Dünya cimnastiği yönetiminin tüm pozisyonları seçimle oluşuyor. Çok ciddi rakiplerim var. ABD, Çin, Rusya, Avrupa kıtasından önemli rakiplerle yönetim için yarışacağım." ifadelerini kullandı.
Suat Çelen, Türkiye'nin cimnastikte son dönemde elde ettiği başarılara dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Benim için Avrupalıların desteği önemli. Şu an Avrupa'dan 11 kişi yönetime talip ancak önümüzdeki günlerde görüşmelerimizle bu sayıyı düşüreceğimize inanıyorum. Son yılarda cimnastikte elde ettiğimiz başarılar, dünyada Türkiye'yi daha görünür kıldı. Dünya yönetimlerine talip olmamızda elimizi güçlendirdi."
"EV SAHİPLİĞİ BİZİM İÇİN AVANTAJ"
Genel kurulun Türkiye'ye yakışır bir şekilde düzenleneceğini vurgulayan Çelen, "Dünya cimnastiği Antalya'da konuşulacak. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Dünya cimnastiğinin yönetimini Türkiye'de belirlemek, bizim için bir avantaj." diye konuştu.
Çelen, "Türk ve dünya cimnastiğine hizmet etmek için olunması gereken her yerde varız. Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparken önemli bir göreve de seçilmek istiyoruz. Ülkeler spor adamlarının böylesine önemli görevleri gelmesi için yoğun destek sağlıyor. Spor yöneticilerimiz ve devlet büyüklerimizden aldığımız destekle Türk cimnastiğini dünya yönetimine taşıyacağımıza inanıyorum. Ulusal federasyonumuzdaki uyumlu ve başarılı yönetimimizle, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek dünya yönetiminde de söz sahibi olacağız. Türk spor adamları, sporda dünya yönetiminde mutlaka yer almalı. Bu, Türk sporunu daha yukarılara taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye, Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etmişti.
İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.
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