Sualtı hokeyinde Türkiye yarı finalde

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler, grupta son maçta İngiltere'yi 4-1'lik skorla geçerek yarı finalde mücadele etme hakkını elde etti.

Milliler, grup maçlarında Portekiz’i 8-0 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı. İkinci maçında Fransa ile 1-1 berabere kalan Türkiye, ardından İtalya'yı yine 8-0'lık skorla geçti. Ay-yıldızlı ekip grubunda ev sahibi İspanya ile golsüz berabere kalırken, İngiltere'yi 4-1 mağlup ederek yarı finalin yolunu tuttu.

Türkiye, gruptaki 5 maçta yenilgi yüzü görmezken, 21 gol attı, 2 gol yedi.

Milliler yarı finalde bu akşam İngiltere ile karşılaşacak.