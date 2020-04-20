AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucu büyük oranda temizlenen ve flamingoların uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi'nde son olarak yunuslar görüldü.

İzmit Marina açıklarında su yüzüne çıkan 4 yunusu, o sırada insansız hava aracını uçuran Cemal Kandemir kaydetti.

Yaklaşık 1 dakika yüzeyde kalan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntülere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İzmit Körfezinde yüzen yunus balıklarını görüntüleyen Cemal Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatı izolasyon işi yaptığını, hobi olarak da drone kullandığını söyledi.

Çektiği drone görüntülerini sosyal medyada paylaşarak Kocaeli'nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladığını dile getiren Kandemir, yunus balıklarını görüntülediği anları şöyle anlattı:

"Yunusları tesadüf eseri çektim. Sık sık İzmit Körfezindeki gemileri havadan çekiyorum. O gün de dronu gemi çekmek için uçurduğum sırada suda kıpırtı olduğunu fark ettim. Hareketliliğin olduğu yere yaklaştığımda yunusların suyun yüzeyinde oynadığını gördüm ve bu anları kayda aldım. Yanımda çocuklar vardı, onlar da çok heyecanlandılar. Bu anlar 1 dakika kadar sürdü."

Kandemir, sosyal medyada paylaştığı görüntülerin çok ilgi gördüğüne dikkat çekerek, "Görüntüleri gören İzmitliler 'Körfezin gerçek sahipleri çıkmaya başladı', 'Körfezimiz eski günlerine döndü' gibi yorumlar yaptı. Özellikle balıkçılar çok sevindi. Video binlerce görüntüleme ve çok sayıda beğeni aldı" ifadelerini kullandı.