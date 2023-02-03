Su ve buz renksiz olmasına karşın kar neden beyazdır?

Kar da bir 'donmuş su' olduğu için renksiz ve berrak bir görüntüye sahip olmasını bekleriz. Öyleyse, sudan farklı olarak, kar neden beyaz?

Kar; donmuş su ve buz kristalleridir. Buz şeffaf bir madde iken karı beyaz görürüz. Bunun sebebi buz kristalleri ile kar tanelerinin ışık ile farklı şekillerde etkileşmeleridir. Beyaz renk, görünür spektrumdaki tüm frekansları yansıtan cisimlerin özelliğidir. Buz ışık ile etkileştiğinde, ışığın fiziksel özellikleri değişmez. Karı oluşturan kar kristalleri de şeffaftır.