Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk su ürünleri sektörünün 2019 yılında 1 milyar 38 milyon dolarlık ihracatla ilk kez 1 milyar dolar barajını geçtiğini, 2020 yılı sonunda da pandemiye rağmen 1 milyar dolar barajını aşacağını ifade etti.
Sektörün, 2000 yılı sonrasında büyük gelişim gösterdiğini belirten Kızıltan, şunları kaydetti:
"2000'de 60 milyon dolar olan ihracatımız, 2019 yılı sonunda 1 milyar 38 milyon dolara ulaştı. 2023 yılı için 2 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Türk somonu 2019 yılının ocak-ekim döneminde 26 milyar 252 bin dolar iken, 2020'nin 10 aylık döneminde yüzde 52’lik artışla 40 milyon dolara ulaştı. Türk somonu ihracatında 2020 yılı sonunda 50 milyon dolar rakamını geçmeyi hedefliyoruz. Türk somonu su ürünleri ihracatımızdan yüzde 5 pay alıyor. 2025 yılına geldiğimizde Türk somonunun toplam ihracatımızdan aldığı payın yüzde 10 seviyesine çıkacağına inanıyoruz."
10 aylık dönemde su ürünleri ihracatının tutarının 822 milyon dolara ulaştığını ifade eden Kızıltan, bu dönemde levrek ihracatının yüzde 6'lık artışla 295 milyon dolara, çipura ihracatının da yüzde 6'lık yükselişle 256 milyon dolara çıktığını bildirdi.
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