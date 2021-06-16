Su tasarrufu için sistem tasarlayan lise öğrencileri İsveç'te Türkiye'yi temsil edecek

Aydın Fen Lisesi öğrencileri Ali Semih Ural ve Kaan Uz, geçen yıl kuraklığı anlatan bir belgesel izledikten sonra su sorununa pratik çözümler bulmak için çalışma başlattı.
Evlerdeki su tüketimini azaltmak için sosyal medya üzerinden 673 katılımcıyla anket yapan öğrenciler, insanların ne kadar su tükettiklerinin farkında olamadıkları için tasarruf yapamadıklarını gördü.
Evdeki su tesisatının çeşitli bölümlerine akıllı sayaç aparatları takarak bir tasarruf yazılımı yapan iki öğrenci, cep telefonuna yüklenen uygulamayla banyo, mutfak ve diğer alanlardaki su tüketimini anlık takip etme imkanı sağladı.
Sistemdeki su basıncını da ayarlayabilen, kullanıcıya anlık litre ve ücret bilgisi sunan uygulamaya, belirlenen sınır aşıldığında uyarı gönderme seçeneği de eklendi.
Okuldaki laboratuvarda test edilen projeyle, 4 kişilik bir evdeki aylık tüketimin yüzde 12,5 düşürülebileceği hesaplandı.
TUBİTAK 52. Liselerarası Proje Yarışmasında teşvik ödülü kazanan öğrenciler, DSİ Genel Müdürlüğünün düzenlediği Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması'nda da birincilik elde etti.
İsveç'te bu yıl çevrim içi düzenlenecek Gençler Su Ödülü yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan gençlerin hedefi, sistemi dünya genelinde yaygınlaştırmak.
- Seri üretim hedefi
11. sınıf öğrencisi Kaan Uz, AA muhabirine, kuraklıkla her bireyin su tüketimini azaltmasıyla mücadele edilebileceğini, buna imkan veren bir sistem oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.
Oluşturdukları modelin dünya geneline uygulanabilir durumda olduğunu belirten Uz, "Umuyoruz ki İsveç’ten de başarılı bir şekilde dönüp bu modeli seri üretimle dünya genelinde kullanıma sokacağız." dedi.
Ali Semih Ural ise kullanıcının somut su sınırlandırması sayesinde tasarruf hareketine katılabileceğini dile getirerek şöyle konuştu:
"Projeyi hazırlama aşaması zorluydu ama başardığımız için mutluyum. En çok çözülemeyen sorunlardan biri hane su kullanımı. Çünkü kullanıcılar kendisini kontrol edemiyor. Bunun içinse kendilerini kontrol etmeyi kolaylaştıracak bir sistem geliştirdik. Hedefimiz kullanıcıların kendilerini kontrol edip hane su tüketiminin azaltılmasıdır."
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