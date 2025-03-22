Su kullanırken artık daha dikkatli olacağını vurgulayan Halil Bayraz, "Arabayla geçerken abimizi görüp durduk. Ben ilk başta kendisini astronot sandım ama arıtma işi yapan biriymiş. Çok güzel yapmış kendisini takdir ediyorum. Projesi, suyun kullanımı için katkı sağlayabilir" ifadesini kullandı.