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        Haberler Gündem Güncel Batman'da su tahliyesinde akıma kapıldı! - Güncel haberler

        Batman'da bodrumdaki suyu tahliye ederken elektrik akımına kapıldı

        Batman'da bir kişi, bodrumda bulunan suyun tahliyesi sırasında elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan 21 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 09:29 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:31
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        Su tahliyesinde akıma kapıldı!
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        Batman’ın Beşiri ilçesinde bodrumdaki suyu dinamo ile tahliye etmeye çalışan bir kişi elektrik akımına kapıldı.

        İHA'nın haberine göre Beşiri ilçesinde evlerinin bodrum katında biriken suyu dinamo ile tahliye etmek isteyen Ferhat Şakar (21), elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Şakar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
        #Batman
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