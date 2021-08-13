Su Sonia, 'Vaat'i yayımladı

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Kendine has tarzıyla müzik sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Su Sonia, ilk şarkısı "Vaat"i bugün yayımladı. Prodüktör ekibiyle beraber trap, soul, RnB ve hip-hop tınıları taşıyan eserler üzerinde çalışan Su Sonia, yeni şarkısı "Vaat"le birlikte dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

"Vaat", baştan sona enerjisini kaybetmeyen dinamik altyapısı, Su Sonia ve Bugy imzası taşıyan sözleriyle dinleyicide büyük bir etki yaratacak. "Vaat" için çekilen video klip de şarkıyla eş zamanlı olarak paylaşıldı. Su Sonia'yı Magna Mater (Tanrıların Anası) Kibele ile Kibele'nin belki rüyası belki de zihninin yaratımı olan toprak kadına dönüştüren klipte, Anadolu'nun mitolojik motiflerine apokaliptik bir hikaye kurgusu eşlik ediyor.

Stilist Mert Yemenicioğlu'nun bu toprakların ve insanlığın en eski tanrıçalarından dokuz memeli Kibele'ye farklı bir görünüm kazandırdığı, bir sanat filmi özeniyle çekilen videodaki koreografiler ise Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT) dansçısı ve koreograf Huri Murphy'e ait.