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Sakatlığı dolayısıyla ara vermek zorunda kaldığı monopalet yüzmeye tekrar başlayan Su Soley, haftanın iki günü 05.30'da uyanıp, 06.30'da spora start veriyor. Günde en az bir saat yüzme antrenmanı yapan Soley, havuzda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınlıyor.

"BUGÜN MİLATTI"

Vamos Master yüzme takımının kaptanı olan Esra Önen'den teklif alan Su Soley, Instagram'dan duygularını şu şekilde ifade etti:

Bugün milattı. Seneler sonra sabahın ilk ışıkları ile havuza gittim ve bir saat yüzdüm. Sporculuk dönemim boyunca 05.30'da uyanıp, günde çift antrenman yapmış eski bir profesyonel yüzücü olarak tüm hücrelerimin yerlerine yerleştiğini hissettim sanki. Eski yüzücü arkadaşlarımdan oluşan master yüzme takımına tekrar davet edildim. Açık deniz ve havuz master yüzme yarışlarında eski yüzme arkadaşlarımla yüzeceğim. Aldığım tekliften hem onur ve gurur duydum hem de çok heyecanlandım.