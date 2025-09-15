Su sıkıntısına "yağmur suyu" önerisi!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, Trakya'da 2010 yılından itibaren yağışların beklenenden çok daha düşük seviyede olduğunu, sıcaklıkların ise son yıllarda arttığını söyledi.

Sıcaklığın ve buharlaşmanın artması, yağışların da azalmasının su kaynaklarını olumsuz etkilediğini ifade eden Konukcu, "Trakya ve Tekirdağ'da meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklık birbirini takip ediyor. Üçü birlikte şiddetli şekilde yaşanıyor. Trakya'nın bir özelliği hepimizin bildiği gibi yüksek dağları yok, kar çok yağmıyor. Son yıllarda kar yağışları neredeyse sıfırlandı. Dolayısıyla meteorolojik kuraklık direkt olarak hidrolojik kuraklığa yansıyor" dedi.

Konukcu, Trakya'da su kaynaklarının yetersiz olduğunu, yüzey suyunun büyük kısmının da kirlendiğini dile getirdi.

Yüzey suyunun yetersizliğinden yer altı suyunun aşırı şekilde kullanıldığını belirten Konukcu, "Kar yağışlarının ve normal yağışlarının azaldığı, toprağın kuru olduğu bir dönemde yer altı suyunun beslenmesi tehlikeye giriyor. Yer altı suyunun aşırı kullanılması önümüzdeki yıllarda, orta vadede yer altı suyunun bitmesine ve çok daha ciddi kuraklık ve su krizinin yaşanmasına neden olabilir. Her ne kadar yağışlar azalsa da kış döneminde, yağışlı dönemlerde düşen suyun her damlasının değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Konukcu, yapımı devam eden barajlar ve göletler ile altyapı hizmetlerinin kısa sürede tamamlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Trakya'nın topoğrafik yapısının çok büyük baraj ve göletlerin yapımına imkan vermediğini dile getiren Konukcu, şunları kaydetti: "Küçük barajlar ve göletler yapılabilir. Dolayısıyla altyapının güçlendirilmesi, su depolama yapılarının arttırılması gerekiyor. Belki de her beldeye bir toprak baraj veya gölet yapılması icap ediyor ayrıca yüzey su kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi ve kullanıma sunulması gerekiyor. Diğer önemli bir kaynak da aslında bizim için bir şans bu, her ne kadar Meriç Nehri'nde su azalsa da yağışın bol olduğu dönemlerde bu suyun depolanması ve yaz aylarında kullanılması gerekiyor." Suyun bilinçli kullanılmasının önemine dikkati çeken Konukcu, tarımda sulama sistemlerinin modernize edilmesi önerisinde de bulundu.