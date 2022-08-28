Siirt'te Kezer Çayı'nda 7 kişilik aile mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre, Kezer Çayı'na pikniğe giden 7 kişilik aile, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, aileyi botlara bindirerek kıyıya ulaştırdı.

Aile daha sonra AFAD araçlarıyla güvenli alana götürüldü.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.