Su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Nehil Deresi'nde avladığı balığı yerken görüntülendi
Giriş: 13.02.2024 - 11:52 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:52
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Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Ünlüce köyü yakınlarındaki Nehil Deresi'nde uzun bir aradan sonra, su samuru görüntülendi.
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Nehil Deresi yakınlarında gezintiye çıkan Burhan Yalçın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurunu avladığı balığı yerken görüntüledi.
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Yalçın, Nehil Deresi yakınlarında yaşamalarına rağmen su samurlarını çok nadir görebildiklerini söyledi.
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