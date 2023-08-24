Su samurları, kale surlarına tırmanırken görüntülendi
Nesli tehlike altında olan su samurları, tarihi Ardahan Kalesi'nin surlarına tırmanırken, vatandaşlar tarafından görüntülendi
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Tarihi Ardahan Kalesi'nin kıyısından geçen Kura Nehri'nde yaşayan Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan 3 su samuru görüldü.
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Havanın kararmasıyla birlikte sudan çıkan su samurları, bir süre gezindikten sonra surlara doğru tırmandı.
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O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
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Bir süre kale surlarında dolaşan su samurları daha sonra Kura Nehri'ne girip, kayboldu.
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