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        Haberler Gündem Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız: Kuraklık kapıyı çalmıyor, kırıyor!

        Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız: Kuraklık kapıyı çalmıyor, kırıyor!

        Kış geldi gelmesine de yağmur yok! Kurak geçen ekim ayının ardından neredeyse kasım ayının ortasına geldik, yine yağış yok! Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, bu durumu 'Kuraklık kapıyı çalmıyor, artık kırıyor' diye değerlendiriyor. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 14.11.2024 - 22:13 Güncelleme: 14.11.2024 - 22:13
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        Kuraklık kapıyı kırıyor!
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        Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Türkiye genelindeki kuraklıkla ilgili olarak Habertürk'ten Esra Toptaş'a şu değerlendirmede bulundu ve uyardı:

        * Bölgesel kuraklık tehlikesi yerleşiyor. Son 6 yıldır Ekim ayı yağışları normalin altında gerçekleşti.

        * Türkiye geneli ekim ayı yağışı normali ve geçen yıl ekim ayı yağışının altında gerçekleşti. Ekim ayı yağışı 26.8 mm, ekim ayı normali (1991-2020) 49.4 mm, 2023 yılı Ekim ayı yağışı 36.6 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %46, geçen yıl ekim ayı yağışına göre %27 azalma meydana geldi.

        * Türkiye genelinde ekim ayı yağışları son 6 yıldır normalinin altında gerçekleşmektedir. Ekim ayında yağışlar; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinin tamamında ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin batı ve güney kesimlerinde normallerine göre %60’ın üzerinde azalma, Karadeniz kıyı kesimi, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise yer yer %80’e varan artış göstermiştir.

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        * Bölge olarak Karadeniz Bölgesi hariç diğer tüm bölgeler normalin altında yağış aldı; normaline göre en fazla azalma %95 ile azalma ile Ege Bölgesinde gerçekleşti. Ekim ayı yağışları Ege Bölgesi’nde son 40, Marmara Bölgesi’nde ise son 23 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Ege bölgesinde daha önceki yıllarda yaşanan ve tekrar eden bölgesel meteorolojik kuraklıklar dikkate alındığında bu bölgemizde kuraklık riskinin krize dönüşmeden yönetilmesi aciliyet taşımaktadır.

        * Türkiye genelinde ekim ayında ortalama 4.5 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 7.9 gün). Yağışlı gün sayıları Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yer yer 15-20 gün aralığında gerçekleşmiş, İzmir’in güneyi, Antalya’nın kuzeyi, Aydın, Manisa, Burdur, Mersin, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa çevrelerinde hiç yağış kaydedilmemiştir.

        * Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son 3 aylık ve son 9 aylık meteorolojik kuraklık haritalarına bakıldığında Ekim ayı yağışlarının az olduğu bölgelerde son 9 aydır çok şiddetli ve olağanüstü meteorolojik kuraklıklar yaşandığı görülmektedir.

        * Bu durum Ekim ve Kasım aylarındaki meteorolojik kuraklıkla birlikte düşünüldüğünde birçok yöremizin son 11 aydır bölgesel meteorolojik kuraklık etkisi altında olduğu ortaya çıkmaktadır.

        * Ekim Ayı Yağışları Neden Önemli ?

        Ekim ayı yağışları, Türkiye gibi Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde yağmura bağlı tarımsal üretim açısından oldukça kritiktir. Bu ayda düşen yağışlar, sonbaharda ekimi yapılan tahıllar, yem bitkileri ve baklagiller gibi ürünlerin filizlenmesi ve köklenmesi için gerekli olan nemi sağlar. Bu dönemdeki yeterli yağışlar, tarımsal üretim sürecinde özellikle kış dönemini verimli geçirecek bir toprak yapısının oluşmasına yardımcı olur.

        * Ekim ayında düşen yağışlar, yaz boyunca kuruyan toprakların nemini artırarak ekim işlemlerine uygun hale getirir. Böylece toprağın su tutma kapasitesi artar ve tohumlar daha kolay filizlenir.

        * Kuraklığın sürmesi durumunda özellikle kuru tarım yapılan alanlarda yetiştirilen tarımsal ürünlerde verim düşer ve kalite sorunları ortaya çıkar.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #kuraklık
        #Dursun Yıldız
        #haberler
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