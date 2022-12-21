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Su ne kadar içilmeli?

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, yapılan son araştırmalarda günde en az 2 litre su içilmesi gerektiği tezinin çürütüldüğünü belirtilerek, "Suyu yeterince ve zamanında, uygun bir şekilde içmeliyiz" dedi

Giriş: 21.12.2022 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
Su ne kadar içilmeli?
İHA

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, özellikle çocuklarda ve erişkinlerde suyun faydalarını çok iyi bilindiğini söyledi.

Suyun faydalı olduğunu kadar da fazlasının tıbben zararlı olduğuna dikkati çeken Arıca, “En son çıkan yayınlara göre 26 farklı ülkeden 5 binden fazla kişi üzerinde suyla ilgili çalışmalar yapıldı. Özellikle suyun yaşa, cinsiyete, yaşadığı bölgeye, günlük aktivitesine göre ihtiyacın değiştiğine dair bilgiler var. Bu da bize neyi gösteriyor günde en az 2 litre su için tezini çürütüyor. Bu yayına göre 1 ile 6 litre arasında değişen su ihtiyacımız olabilmektedir” diye konuştu.

"SUYU UYGUN BİR ŞEKİLDE İÇMELİYİZ"

Bir insanın su ihtiyacının yaşı, cinsiyet ve bulunduğu iklim şartlarına göre değişkenlik sağlayabileceğini anlatan Arıca, "Özellikle çok aktif olduğumuz dönemlerde su ihtiyacımız 2 katına kadar çıkabilmektedir. O yüzden sabit 2 litre su tezi çürütülmüş bulunmaktadır. Suyun fazla tüketilmesi böbrekte çok fazla yük olacağı için su hücre içinde birikiyor ve vücuttaki sodyum oranını düşürebiliyor, beyine birtakım zararlara ve ödeme yol açabiliyor. Bu nedenle suyu yeterince ve zamanında, uygun bir şekilde içmeliyiz" açıklamasında bulundu.

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