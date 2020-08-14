Su motoru çalan zanlılar, Afyonkarahisar'da yakalandı - DENİZLİ

AA

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) son 3 ay içerisinde Baklan ve Çivril ilçesinde meydana gelen 11 ayrı su motoru hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma yürüttü.Yapılan takip sonucu şüphelilerin Afyonkarahisar'da olduğu ve sahte plakalı otomobil kullandıkları belirlendi.Çivril ve Baklan İlçe Jandarma Komutanlığının desteğiyle Afyonkarahisar'da 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda H.C (43),M.A (28),M.A (41) ve S.C (19) yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.