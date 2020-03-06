Su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı

AA

Zaviye Mahallesi'nde 1. Etap TOKİ Konutları içerisinde bulunan içi boş 5 metre derinliğindeki su kuyusunda yavru bir kedinin olduğunu gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmaya çalıştı.Vatandaşlar, boruları birleştirerek ucuna bağladıkları tırmıkla içi boş kovayı kuyunun içine uzattı. Bir süre sonra kovanın içine giren yavru kedi, yukarı çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı.Su ve yiyecek verilen kedi daha sonra doğaya bırakıldı.