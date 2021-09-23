Su kuyusu kavgasında amcası ile kuzenini öldüren sanığın 51 yıla kadar hapsi istendi

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Şeker, diğer sanıklar Hatice Şeker, Kerem Şeker ve Mehmet Şeker ile taraf avukatları katıldı.
Sanık Mehmet Şeker'in avukatı, maktul Kamil Şeker'in kardeşi Kerem Şeker'in, oğlu Ali'yi azmettirerek suçu işlemesine neden olduğunu savundu.
İddia makamınca, duruşmada açıklanan mütalaada, maktul Kamil ve sanık Kerem Şeker'in kardeş olduğu, ikilinin aileleri arasında bir su kuyusunun kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.
Olay günü Kerem, eşi Hatice ve oğlu Ali Şeker'in su kuyusunu kullanması nedeniyle Kamil Şeker ve oğulları Yusuf ve Mehmet Şeker'in kuyunun yanına geldiği, iki aile arasında burada kavga çıktığı aktarılan mütalaada, "Olay günü taraflar arasında arbede yaşandığı, Kamil Şeker'in silahla kardeşi Kerem'i yaraladığı, bunun üzerine Kerem'in oğlu Ali'nin tabancayla ateş ederek önce Kamil'i sonra Yusuf'u öldürdüğü, olay günü atılan 4 mermiden birinin Mehmet'i sol omzundan yaraladığı, sanık Ali'nin bu konudaki kastının da öldürmeye yönelik olduğu, olay sırasında Mehmet'in de Kerem Şeker ve eşi Hatice Şeker'i sopayla yaraladığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Mütalaada, Kerem Şeker'in, oğlu Ali Şeker'i, Kamil ve Yusuf Şeker'in öldürülmesi için azmettirdiğine dair kesin bir delil bulunmadığından beraati istendi.
Tutuklu sanık Ali Şeker'in, Kamil ve Yusuf Şeker'e karşı "haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan" 2'şer kez 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Ali Şeker'in ayrıca Mehmet Şeker'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mehmet Şeker'in Kerem ve Hatice Şeker'e yönelik eylemlerinden, Hatice Şeker'in da Mehmet Şeker'e yönelik eyleminden "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
Mahkeme heyeti, sanık Ali Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
- Olay
Saçıkara Mahallesi'nde Kamil Şeker (55), aralarında husumet bulunan kardeşi Kerem Şeker (45) ile 13 Mayıs 2020'de, tarladaki su kuyusu meselesi nedeniyle tartışmış, ailelerin de dahil olmasıyla kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, Ali Şeker'in silahla vurduğu amcası Kamil Şeker ve oğlu Yusuf Şeker yaşamını yitirmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!