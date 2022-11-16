Su kuyusu açma katliamı! Ölü sayısı 5'e çıktı!

Batman'da olay, 13 Kasım'da merkeze bağlı İkiztepe köyünde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında tarlada su kuyusu açma meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

DHA'da yer alan habere göre kavgada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6'sı ağır, 8 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Şirin Akın (40), babası Sadık Akın (60), Yusuf Akın (22) ve babası Asker Akın (53) doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölenler köyde toprağa verilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.