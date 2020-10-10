Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede milli takım sporcusu oldu - EDİRNE

Edirne Devlet Su İşleri (DSİ) Spor Kulübü sporcusu Sıla, geçen yıl Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakalarında kendi yaş grubunda şampiyon olarak hayalini kurduğu milli formayı giydi ve Slovenya'daki şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.
Genç yüzücü Sıla Pazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıların mutluluğunu yaşadığını söyledi.Su korkusunu küçük yaşlarda yüzmeyle yendiğini anlatan Sıla, "Korkularımın üstüne gitmek işime çok yaradı. Küçükken sudan çok korkuyordum ve sadece öğrenmek için yüzmeye başlamıştım. Daha sonra ilerlediğimi görünce hem korkumu yendim hem de yüzme branşında başarılı bir sporcu oldum." diye konuştu.Sıla Pazar, "hayatının vazgeçilmezi" olarak nitelendirdiği yüzme sporunda zirveye çıkmayı hedeflediğini ifade etti.
- "Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak"
Başarı elde etmek için sıkı bir tempoda çalıştığını vurgulayan Sıla, "Kariyer hedefim ilk olarak derecelerimi daha da geliştirmek ve milli takımda ülkemi temsil etmeye devam etmek. Çalışma tempomu daha da artırıp ilk önce Türkiye'de sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde edip en sonunda olimpiyatlarda madalya kazanmak istiyorum." şeklinde konuştu.
Genç sporcuların çok çalışarak hedeflerine ulaşabileceğini vurgulayan Sıla Pazar, şunları kaydetti:
"Daha çok açık su kategorisinde uzun mesafe yüzüyorum. 2019'un şubat ayında milli takıma seçilerek Slovenya'daki şampiyonada ülkemi temsil ettim. Emeklerimin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Severek ve isteyerek çalışan herkes başarılı olabilir. Bu başarılarımla küçük sporcularımıza biraz da olsa ilham olabiliyorsam ne mutlu bana. Özellikle genç kız sporcular denemekten ve çalışmaktan kesinlikle korkmasınlar."
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