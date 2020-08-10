Su korkusunu yendiği yüzmede 100 madalya kazandı

Doğuştan sağ kolu ve sol bacağı olmayan 14 yaşındaki Kutlu, rehabilitasyon amacıyla yüzmeye başladı. Su korkusunu yenip yüzmeyi profesyonelce sürdüren milli yüzücü Kutlu, 50 kez birincilik kazandığı yüzmede yeni başarıları hedefliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeye rehabilitasyon amacıyla başladığını ve ardından profesyonelce yüzmeyi sürdürdüğünü anlattı.
Haftanın 6 günü antrenman yaptığını kaydeden Kutlu, "Bazı günler çift antrenman yapıyorum. Bugüne kadar 50'si birincilik olmak üzere 100 madalya kazandım." dedi.
Kutlu, yarışmalara hazırlanırken kendisini en iyi şekilde motive etmeye çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Derece yapmayı çok istiyorum. Derecemi ne kadar çok geliştirirsem birinci olma ihtimalimin daha çok artacağını düşünerek daha iyi derecelere odaklanıyorum. Şu anda 2021 yılında düzenlenmesi beklenen paralimpik oyunlarına hazırlanıyorum. Bu yarışmalarda başarılarıma yenilerini eklemek istiyorum."
- "Yüzmeyi herkese öneriyorum"
Yüzmenin insanı spor insanına dönüştürerek iyi noktalara getirdiğini dile getiren Kutlu, yüzmeyi herkese önerdiğini ifade etti.
Kutlu, koronavirüs nedeniyle yüzmeye 3 ay ara verdiğini belirterek, "Evde olduğumuz süreçte yüzmeyi çok özledim. Suya tekrar girdiğimizde değişik hissettim. ilk anda havuz soğuk geldi ve sonra alıştım. Yüzmeye başlarken su korkum vardı. Onu da yendim. Şimdi çok rahat yüzebiliyor, istediğimi yapıyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Paralimpik Branşlar Spor Koordinatörü Mehmet Fatih Kurt ise Koray Berkin Kutlu'nun yaşı küçük olmasın rağmen oldukça tecrübeli olduğunu anlattı.
Kutlu'nun küçük yaşta büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:
''Berkin her gün üstüne koyan ve performansı hızlı gelişen bir sporcu. Çıtasını ve seviyesini çok yükseltti. Dünyada da tanınmaya başladı. Küçük yaşta başarılar elde etti. Şu anda 2021 yılındaki dünya şampiyonasına hazırlıyoruz."
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