Su kırmızı renge büründü!

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait kanaldaki su, bilinmeyen nedenle bir süre kırmızı renge büründü.

Akıntının ardından kırmızı renk dağıldı ve su yeniden berraklaştı. Kimyasal atık veya hayvan kesimi şüphesi üzerinde duran yetkililer bölgede inceleme başlattı.