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Esenyurt’ta yaşadığı sitenin dairesinde suyun kesilmesine sinirlenen bir kişi, site yöneticisine kurşun yağdırdı.

İHA'nın haberine göre 9 mermiden ikisi vücuduna isabet eden adam ağır yaralanırken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

9 KEZ ATEŞ ETTİ

Olay, çarşamba gecesi saat 03.00 sıralarında lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre kaldığı dairenin suyu kesilen Adnan D., site yöneticisi Oğuz E. ile tartışmaya başladı. Saldırgan daha sonra yöneticiye 9 kez ateş etti. Kurşunlardan biri bel boşluğuna, diğeri diz kapağına gelen Oğuz E. ağır yaralandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin site girişinde küfrederek bağırmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oğuz E. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli Adnan D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.