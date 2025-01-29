Su kazanı patladı: 8 yaralı
İzmir'in Aliağa ilçesinde inşaat halindeki konutlarda meydana gelen patlamada 2'si ağır olmak üzere 8 işçi yaralandı
Giriş: 29.01.2025 - 18:41 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:41
İHA'nın haberine göre; Aliağa ilçesi Samurlu Mahallesi’nde inşaatı devam eden konutlarda su kazanının patlaması sonucu 8 işçi yaralandı.
Patlamanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi İzmir’e sevk edildi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ